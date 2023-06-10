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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 22 yaşındaki Remziye Tüysüz'ü boğarak öldürmüştü! İşte caninin cezası!
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22 yaşındaki Remziye'yi boğarak öldürmüştü! İşte caninin cezası!

İzmir'in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için Konya'dan gelen eski eşi 22 yaşındaki Remziye Tüysüz'ü boğarak öldürdükten sonra cesedini battaniyeye saran 29 yaşındaki Yalçın Polat, 'boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Katil eski kocaya indirim uygulanmadı

Son dakika haberleri: 22 yaşındaki Remziye Tüysüz'ü boğarak öldürmüştü! İşte caninin cezası!
DHA

Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz (22), velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için geçen yıl 3 Nisan'da, eski eşi Yalçın Polat'ın (29) İzmir'in Bornova ilçesindeki evine gitti.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre aynı gece Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olduğunu görüp içeri giren yakını, Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin incelemesinde, Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi.

İKİ AY ÖNCE BOŞANMIŞTI

Polis, Tüysüz'ün 2 ay önce boşandığı, 3 yıllık eşi oto tamircisi Yalçın Polat'ın babası H.P. ile kardeşleri O.P. ve F.P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, Polat'ı da aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Yalçın Polat, polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından emniyete sevk edilen şüphelilerden H.P., F.P. ve O.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Yalçın Polat, ise tutuklandı. Remziye Tüysüz, memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi.

ASTIM VE BRONŞİT HASTASIYMIŞ

Tüysüz'ün öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, 2 çocuğu olan çiftin olaydan 2 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşandıklarının altı çizildi. Tüysüz'ün Polat'ı arayıp İzmir'e geleceğini ve çocuklarını alacağını söylediği, olay günü saat 13.30 sıralarında eve geldiği belirtildi. Tüysüz'ün eve gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktığı, Polat'ın evin salonunda bronşit ve astım hastası olan Tüysüz'ün boğazını sıktığına vurgu yapıldı.

KARDEŞİ ARAYIP "EVDE CESET VAR" DEMİŞ

Bu eylemden sonra Tüysüz'ün yaşamını yitirdiği, Polat'ın çocuklarının annelerini bu halde görmemesi için battaniyeye sardığı ve Tüysüz'ün cep telefonunu da kırıp attığı iddianamede yer buldu. Polat'ın bir süre sonra evden ayrılıp araç kiraladığı, sonra polis ekiplerine yakalandığı belirtildi. Polat'ın polis merkezinde olduğu sırada kardeşi O.P.'nin, 155'i arayarak evde ceset olduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

HAKARET ETTİĞİ İÇİN BİR ANLIK SİNİRLE YAPMIŞ

İddianamede Yalçın Polat'ın ifadesine de yer verildi. Polat'ın, boşandığı eşi olan Tüysüz'ün kendisine hakaret ettiği için sinirlendiği ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştiğini söylediği belirtildi. Polat'ın, çocuklarının psikolojilerinin bozulmaması için cesedi battaniyeye sardığını da ifadesinde anlattığı iddianameye girdi.

AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Polat için 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Öte yandan H.P., F.P. ve O.P. hakkında 'kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği iddianamede yer aldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

İddianame 12´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Sanık dün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Celsede söz verilen Polat, "Söyleyeceğim bir şey yoktur. Takdir mahkemenindir" derken, sanığın avukatı ise beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığı 'boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.

Ayrıca heyet, sanığın Remziye Tüysüz´e karşı daha önceden bulunan darp ve yaralama davalarının bulunduğunu belirterek indirim uygulamadı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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