3 çocuk annesiydi! Koca vahşeti!

Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

DHA

Kütahya´da temizlik işçisi olan İsmail Türün (44), Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi´ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle eşi 3 çocuk annesi Ayşegül Türün (31) ile tartıştı.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI DHA'da yer alan habere göre çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, İsmail Türün eşini birçok kez bıçaklayıp evden çıktı ve yolun karşısındaki markete gitti.

POLİSE HABER VERİLMESİNİ İSTEDİ Burada eşini öldürdüğünü itiraf eden İsmail Türün, polise haber verilmesini istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri katil zanlısı İsmail Türün'ü evin önünde gözaltına aldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Evde yapılan incelemede ise Ayşegül Türün´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından İsmail Türün ifadesi için emniyete götürüldü.