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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kütahya'da koca vahşeti: 3 çocuk annesiydi!
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3 çocuk annesiydi! Koca vahşeti!

Kütahya'da, 44 yaşındaki İsmail Türün, evde tartıştığı 3 çocuk annesi 31 yaşındaki eşi Ayşegül Türün´ü bıçaklayarak öldürdü. Evin karşısındaki markete giderek eşini öldürdüğünü itiraf eden Türün, polis ekiplerince gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Kütahya'da koca vahşeti: 3 çocuk annesiydi!
DHA

Kütahya´da temizlik işçisi olan İsmail Türün (44), Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi´ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle eşi 3 çocuk annesi Ayşegül Türün (31) ile tartıştı.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, İsmail Türün eşini birçok kez bıçaklayıp evden çıktı ve yolun karşısındaki markete gitti.

POLİSE HABER VERİLMESİNİ İSTEDİ

Burada eşini öldürdüğünü itiraf eden İsmail Türün, polise haber verilmesini istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri katil zanlısı İsmail Türün'ü evin önünde gözaltına aldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Evde yapılan incelemede ise Ayşegül Türün´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından İsmail Türün ifadesi için emniyete götürüldü.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ise Ayşegül Türün´ün cenazesi otopsi işlemleri için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOCUK ODASINDA UYUYORDU

Çiftin çocuklarından ikisinin olay sırasında okulda olduğu, birinin ise başka bir odada uyuduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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