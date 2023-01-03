Eski nişanlısı boynundan vurmuştu! Büyük acı!

İstanbul'da olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü, 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.
OTOMOBİLE BİNDİRİLMESİNE ENGEL OLDULAR
DHA'da yer alan habere göre 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.
YÜZÜNE DOĞRU ATEŞ AÇTI
O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
HAYATA VEDA ETTİ
9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
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