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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İstanbul'da kaçıramadığı 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü boynundan vurdu!
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İstanbul'da dehşet! Kaçıramadığı genç kızı boynundan vurdu!

İstanbul'da, 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Genç kız direnince, Bedirhan Uysal silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz hastanede yaşam savaşı veriyor

Son dakika haberler: İstanbul'da kaçıramadığı 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü boynundan vurdu!
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DHA

İstanbul'da olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal (22), evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

GENÇ KADININ YÜZÜNE ATEŞ ETTİ

17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken kadının çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak genç kadının yüzüne doğru ateş açtı.

BOYNUNDAN AĞIR YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olay yerinden kaçan saldırganlar ise yakalanarak cezaevine gönderildi.

"KIZIMIN SESİNİ DUYDUM KAPIYA ÇIKTIM"

Kızını kurtarmaya çalıştığını anlatan Anne Ayşegül Ersöz, "Kızımın sesini duydum kapıya çıktım. Kızımı arabadan çekip aldı. Elinde silah vardı, silahı kafasına dayadı. Kayınpederine sivil polis olduğunu söylemiş. Arabanın önünü kesmişler" dedi.

"SİLAHI ALMAYA ÇALIŞTIM"

Anne Ersöz, "Silah kafasına dayalıydı, arabaya binmek istemediğini söyledi, elinden kurtuldu ama, sonra montundan tutup geri çekti. Bu kez silahı boynuna dayadı sonra da ateş açtı. Saldırdım, vurdum. İnsanlar oraya toplandı ama kimse yardım etmedi. Ona vurarak belindeki silahı almaya çalıştım. Sonra arabaya bindi, arabaya saldırdım ama kaçtı gitti.

"DOKTOR, 'DURUMU KÖTÜ' DEDİ"

Kızım neresinden vuruldu yüzüne baktım ama, hiçbir yerinde kan göremedim. Sonra boynundan 2 damla geldi. Boynundan vurmuş. Bana yardım edin. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Allah'ım kurtaramadım, alamadım çocuğumu, yetişemedim. Kapımın önünde vurdular kızımı. Yaktılar kızımı. Ben ona saldırırken niye tutmadı kimse? Bugün gördüm kızımı, durumunun ağır olduğunu söylediler. Uyutuyorlarmış. Doktor 'durumu kötü' dedi. Gözümün önünde oldu silahı alamadım" dedi.

"İKİ AY ÖNCE BAŞKASIYLA NİŞANLANMIŞTI"

Amca Ersöz, "Ülkü'nün eski erkek arkadaşıydı. Yeğenim 2 ay önce başkasıyla nişanlanmıştı. Muhtemelen bunu kendine yediremedi, kinlendi. Direkt olarak eski nişanlısı değildi ama sözlenmişlerdi. Ama istemeye gelmediler, olsa haberimiz olurdu. 2 ay önce başka biriyle nişanlandı.

"KIZ DİRENİNCE BOYNUNDAN VURUYOR"

Ağabeyim aradı, haber verdi. Apar topar hastaneye geldik. Evin önüne 3 kişi bir arabayla gelmişler. Orada annesi kızını kurtarmaya çalışmış, kız direnince kızı boynundan vuruyor. Mermi çapraz şekilde beynine saplanıyor. 3 kişi olduklarını biliyoruz ama 2 kişi teslim olmuş. Ülkü'nün şu an beyni ile mermi savaşıyor. 48 saat gibi bir süre verdiler. Herhangi bir ameliyat olmadı. Şu an bile yaşamasının mucize olduğunu söylediler" dedi.

"YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"

Amca Ersöz yeğeninin yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Beklemek çok kötü bir şey. 24 yaşında kendi halinde bir kız. Dar gelirli bir ailenin kızı. Gideceği, duracağı yeri bilen bir kız. Hiçbir suçun karşılığı bu değil. Bu insanın ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını istiyoruz. 10 yıl sonra cezaevinden çıkarsa biz adaleti kendimiz mi sağlayalım? Annesinin durumunu gördünüz, sakinleştirici ile ayakta duruyor. Babasının durumu da kötü. Şu an ciddi anlamda bir yaşam mücadelesi veriyor. Kurşun beyninde ve onun reaksiyonu bekliyoruz" diye konuştu.

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