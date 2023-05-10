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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 5 çocuk annesini öldürmüştü! İzmir'de 'Yorumsuz' katil!
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5 çocuk annesini öldürmüştü! 'Yorumsuz' katil!

İzmir'de, eşi 29 yaşındaki Tuba Algül'ü tabancayla öldürüp, ertesi gün, jandarmaya teslim olan 57 yaşındaki Bişar Algül adliyeye sevk edildi. Jandarmada, eşini kazayla vurduğunu söyleyen Algül, adliyeye getirilirken, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusunu, "Yorum yok" diye cevapladı

Son dakika haberleri: 5 çocuk annesini öldürmüştü! İzmir'de 'Yorumsuz' katil!
DHA

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki olay, önceki gün, saat 03.00 sıralarında, Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce mahalleden ev ile arsa satın alan Tuba Algül (29) ve eşi Bişar Algül (57) arasında, şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı.

12 YILLIK EŞİNİ KATLETTİ

DHA'da yer alan habere göre 5 çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Bişar Algül, tabancayla 12 yıllık eşi Tuba Algül'e tabancayla ateş edip kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çiftin 12 yaşındaki çocuğunun komşularına haber vermesiyle, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların müdahalesinde, göğsünden vurulan Tuba Algül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Algül'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsisinin ardından dün yakınlarına teslim edilen Tuba Algül'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a götürüldü.

SUÇ ALETİYLE TESLİM OLDU

Eşini öldürüp kaçan Bişar Algül ise önceki akşam saatlerinde suç aleti tabancayla Ovakent Jandarma Karakolu'na gidip teslim oldu.

"YORUM YOK" DEDİ

Jandarmadaki ifadesinde, eşini kazayla vurduğunu söyleyen Algül, işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin, "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna, "Yorum yok" diye yanıt verdi.

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