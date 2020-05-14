İHA

Koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazı mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntülere bir yenisi Adana'da eklendi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda uygulama başlattı.

Polis yeni tip korona virüs nedeniyle gelen araçların yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyıp taşamadığını kontrol etmeye başladı. Polisin durduğu bir minibüste ise balık istifi yolcular hayrete düşürdü. Polis yolcuları tek tek aşağı indirip saydı. Normalde 14 yolcu, yeni tip koranavirüs nedeniyle de 7 yolcunun olması gereken minibüsten 35 kişi çıktı.

Polis sürücüye 44 bin 452 lira para cezası uygularken, 35 yolcuya da sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 789'ar lira para cezası verildi. Polis daha sonrada midibüs çağırarak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak evlerine gitmesini sağladı. Minibüste bulunan vatandaşların tarım işçisi olduğu anlaşıldı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!