Agromey ismiyle su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe faaliyet gösteren ve alanının öncü ihracatçılarından olan grup, 2 bağlı firmasıyla birlikte konkordato istedi.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Agromey grubunun avukatları, Agromey gıda ve yem şirketinin yanı sıra ihracatların yapıldığı dış ticaret kolu olan anonim şirket için de konkordato istedi.

Faaliyetlerini sürdürmek için şirkete 15 kasım itibarıyla geçici mühlet verildi ve 2 konkordato komiseri atandı. Konkordato davasının duruşması için 15 şubat tarihi verilirken alacaklılara 7 günlük itiraz süresi verildi.

YILDA 70 MİLYON DOLARA YAKIN İHRACAT YAPIYOR

Aydın/Umurlu ve İzmir/Karaburun ‘da bulunan tesislerinde taze soğutulmuş ya da dondurulmuş balık işleyen şirket, balık yetiştiriciliğinin dışında Torbalı'daki yem fabrikasında da ürettiği yemleri kendi işletmeleri ve diğer üreticilerine tedarik için kullanıyor.

İSO 500 sıralaması içindeki şirket Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) sıralamasında da ilk 1.000 ihracatçı içerisinde yer alıyor. Agromey, 2014 yılında 356. sıradayken 2017 yılını büyük bir sıçramayla 227. sırada kapatmıştı.

Sektörün en büyük 5 ihracatçısından biri olan Agromey, geçen yıl TİM verilerine göre 68 milyon 870 bin dolar ihracat yaptı ve internet sitesindeki verilere göre yıllık 18 bin ton levrek ve çipura üretim kapasitesi ile Türkiye’deki en büyük üreticilerden.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ