Ailesi haber alamıyordu! Kahreden gerçek!

Bolu'da kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Organize Sanayi Kavşağı´nda meydana geldi. Ankara yönünden Bolu yönüne giden Semih Kalfa´nın (55) direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp ağaçlara çarptıktan sonra, tarlaya uçtu.
OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ
DHA'da yer alan habere göre metrelerce takla atıp hurdaya dönen otomobilden fırlayan Semih Kalfa, yaşamını yitirdi.
DİĞER SÜRÜCÜLER İHBARDA BULUNDU
Sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler kazayı fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTAN 10 METRE İLERİ FIRLADI
Araçtan 10 metre uzaklıkta bulunan Semih Kalfa´nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
AİLESİ ULAŞMAYA ÇALIŞIYORDU
Ailesinin dün geceden beri Semih Kaya´ya cep telefonuyla ulaşmaya çalıştığı belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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