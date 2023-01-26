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Akarsular, göller dondu! Camlar buz tuttu! O kentimiz -25'i gördü!

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Akarsu ve göletlerin yüzeyi dondu, bazı ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Ormanlık bölgelerdeki ağaçlarda da kırağı oluştu

Ardahan -25'i gördü! Akarsular, göletler dondu, camlar buz tuttu... - Öne çıkan haberler
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AA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 25, Kars'ta 18, Ağrı'da 13, Erzurum'da 12, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 5 derece kaydedildi.

KARS ÇAYI, ÇILDIR GÖLÜ BUZLA KAPLANDI

AA'da yer alan habere göre kurak bir kışın yaşandığı bölgede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kars'ta Arpaçay Barajı'na dökülen Kars Çayı'nın Akyaka mevkii buzla kaplandı.

KÜÇÜK ŞELALELER DONDU

Sarıkamış ilçesinde de Keklik Vadisi'nde bitkiler kırağı tuttu, küçük şelaleler ve çeşmeler dondu.

"UMARIM BEKLENEN KAR YAĞAR"

Vatandaşlardan Türkü Doğa, karın yağmamasından dolayı havanın soğuk seyrettiğini belirterek, "Geceleri hava sıcaklığı eksi 18 derecelere kadar düşebiliyor. Çok soğuk, dereler buz tutuyor. Hafta sonu kar bekleniyor umarım beklenen kar yağar" dedi.

Öte yandan Kars Çayı'nın donmayan bölümünü mesken tutan yeşilbaş ördekler, beslenirken görüntülendi.

ARDAHAN'DA CAMLAR BUZ TUTTU

Termometrelerin gece eksi 25'i gösterdiği Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Akarsu ve göletlerin yüzeyi dondu, bazı ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Ormanlık bölgelerdeki ağaçlarda da kırağı oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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