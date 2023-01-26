Akarsular, göller dondu! Camlar buz tuttu! O kentimiz -25'i gördü!

Suriye'de DEAŞ'a bir darbe daha! Sözde kadı da yakalandı

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AA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 25, Kars'ta 18, Ağrı'da 13, Erzurum'da 12, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 5 derece kaydedildi.

KARS ÇAYI, ÇILDIR GÖLÜ BUZLA KAPLANDI AA'da yer alan habere göre kurak bir kışın yaşandığı bölgede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kars'ta Arpaçay Barajı'na dökülen Kars Çayı'nın Akyaka mevkii buzla kaplandı.

KÜÇÜK ŞELALELER DONDU Sarıkamış ilçesinde de Keklik Vadisi'nde bitkiler kırağı tuttu, küçük şelaleler ve çeşmeler dondu.

"UMARIM BEKLENEN KAR YAĞAR" Vatandaşlardan Türkü Doğa, karın yağmamasından dolayı havanın soğuk seyrettiğini belirterek, "Geceleri hava sıcaklığı eksi 18 derecelere kadar düşebiliyor. Çok soğuk, dereler buz tutuyor. Hafta sonu kar bekleniyor umarım beklenen kar yağar" dedi. Öte yandan Kars Çayı'nın donmayan bölümünü mesken tutan yeşilbaş ördekler, beslenirken görüntülendi.