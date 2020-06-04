Alibeyköy'de meydana gelen yangında, ihbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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