Yılbaşında yasak var mı?

Bahis borcu yüzünden banka soymak istedi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı banka soygunu girişimini özel harekat polisi M.A.’nın gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Şahin Şen'in haberine göre, banka şubesine giren M.A, silahını aldığı güvenlik görevlisi A.Ö.’yü etkisiz hale getirdi.

Elindeki çantayı banka çalışanlarına uzatan M.A. silah tehdidiyle paraları çantaya koymalarını istedi. Çalışanların karşı çıkması üzerine M.A. bankadaki bir müşteriden paraları çantaya koymasını, banka görevlilerinden de ATM’de bulunan paraları da çıkarmasını istedi.

M.A. para dolu çantayla bankadan çıkacağı esnada dışarıdan bankaya gelen 66 yaşındaki C.S.Ç. üzerine atladı. Boğuşma sırasında M.A.’nın ateş açmasıyla C.S.Ç., yüzünden ve göğsünden ağır yaralandı.

Güvenlik görevlisi ve vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen M.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede çanta içerisinde 58 bin 695 TL, 2 bin 95 TL yırtılmış para, 11 bin 20 EURO 5 bin 838 ABD doları ele geçirildi.

Özel hareket polisi olduğu belirlenen M.A.’nın 7 Aralık’ta yıllık izne çıktığı, bahis oynamasından dolayı borcunun olduğu ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi.