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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Arkasından yaklaşıp kadının ağzını kapattı! Adana'da feci gasp! - Güncel haberler
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Arkasından yaklaşıp kadının ağzını kapattı! Adana'da feci gasp!

Adana'da, 23 yaşındaki Aykut Düzakar, sokakta takip ettiği 48 yaşındaki Leyla A.'nın ağzını eliyle kapatıp, içinde 2 bin TL ile 2 çeyrek altın olan çantasını çaldıktan sonra kaçtı. Kaçış güzergahındaki kamera görüntülerinden belirlenerek yakalanan Düzakar, gözaltına alınıp tutuklandı

Son dakika haberi: Arkasından yaklaşıp kadının ağzını kapattı! Adana'da feci gasp! - Güncel haberler
DHA

Adana'da olay, 28 Kasım günü saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi´nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan Leyla A.´yı (48) sokakta takip eden şüpheli, kadının arkasından yaklaştı.

KADININ AĞZINI ELİYLE KAPATTI

DHA'da yer alan habere göre şüpheli, arkasından sarılıp, kolundaki çantayı çekmeye çalışınca Leyla A. da bağırarak yardım istedi. Şüpheli ise eliyle kadının ağzını kapatıp, çantayı çalarak kaçtı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin yardımına koştuğu Leyla A.´nın ihbarıyla olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin `hırsızlık´ ve `uyuşturucu madde kullanma´ suçlarından 21 kaydı bulunan Aykut Düzakar (23) olduğunu tespit etti.

BASKINLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Düzakar´ın, içindeki 2 bin TL ile 2 çeyrek altını aldığı çantayı arkadaşı Mert Y.´ye (26) verdiği saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskınlarla yakaladı.

UYUŞTURUCU ALACAĞINI SÖYLEMİŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Aykut Düzakar, suçlamayı kabul ederken, Mert Y. ise "Aykut, uyuşturucu alması gerektiğini, hırsızlık yapacağını söyledi. Olay sabahı ise elinde çantayla koşarak yanıma geldi. Ben de çantayı atıp, kaçtım" dedi.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut Düzakar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Mert Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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