Otomotiv endüstrisinin gözü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çevre bakanlarının Lüksemburg'da önceki gün yaptığı toplantıdaydı. Yetkililerin hava kirliliğini azaltmak ve otomotiv endüstrisini zarar uğratmamak için çözüm aradığı toplantı gece yarısına dek sürdü ve 13 saat mesai harcandı.

2030 yılına ait karbon dioksit salınımı hedeflerinin belirleneceği ve Avrupa'nın dev üreticilerini yakından ilgilendiren toplantıya ait sonuçlar nihai karar için iki AB kurumu ters düşüyor. Avrupa Parlamentosu son derece iddialı iklim hedefleri eğilimine sahipken, Avrupa Komisyonu ise daha düşük seviyede hedeflere sahip.

Avrupalı otomotiv endüstrisine daha temiz araç üretimi, inovasyona daha fazla yatırım ve daha güvenilir emisyon verileri sağlanması amacıyla bir araya gelen AB Konseyi Çevre Bakanları toplantısından çıkan sonuçlar özetle şöyle;

2030 yılı itibarıyla yeni araçlar, mevcut limitlerin yüzde 35 altında karbon salınımı yapacak ve Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmelere de bu karar referans olacak.

AB içerisinde kayıtlı binek araçlardaki ortalama emisyon hedefi ise 2025 yılı için yüzde 15 azaltılıyor. Hafif ticari araçlar için bu oran sırasıyla 2025 için yine yüzde 15, ancak 2030 için yüzde 30.

Konsey kararları arasında bir son dakika hamlesiyle sıfır ve düşük emisyonlu elektrikli ya da plug-in hibrid araçlar için bir teşvik mekanizması kurulması da kararlaştırıldı. Sıfır emisyonlu araçları ifade eden ZLEV'ler için de ağırlıklandırma sistemi daha iyi hale getirildi.

Bunun yanı sıra, sıfır ve düşük araçların pazara girişinin düşük olduğu, AB ortalamasının yüzde 60 altında olan ülkeler için özel bir teşvik sistemi oluşturulacak. Bu hamleyle, topluluğun kıtanın doğusunda yoğunlaşan ve ekonomileri daha zayıf yeni üyelerinde söz konusu araçların daha düşük fiyata satılması hedefleniyor.

ALMANYA VE DİĞERLERİNİN KAVGASI

Avrupa Komisyonu'nun yüzde 30 hedefi karşısında İrlanda ve Hollanda'nın başı çektiği ve yüzde 45 isteyen 15 üye ülke ise memnuniyetsizliğini gizlemiyor.

Bloğun ağır topu ve kıtanın otomotiv endüstrisindeki lider ülkesi Almanya, AB'nin 2021 hedeflerine göre neredeyse üçte bir oranında taviz verilen 2030 hedeflerine desteğini açıkça belirtmişti.

2. el araçların uygun fiyatla ihraç edildiği Doğu Avrupalı üyelerin desteğini alan Almanya, iddialı emisyon hedeflerine karşı duran 28 üyeli topluluğun içerisindeki azınlığı oluşturuyor.

Bulgaristan Çevre Bakanı Neno Dimov, yüzde 30'dan fazlasını destekleyemeyeceklerini belirtirken, yapabileceğimiz sadece bu diyor.

Çevreciler ise 2015 yılında Volkswagen'de patlak veren ve 11 milyon aracı etkileyen dizel emisyon skandalından sonra Almanya'nın ve benzer düşünen ülkelerin ders çıkarmadığını, otomotiv endüstrisine sert davranılması gerektiğini öğrenmediğini vurguluyor.

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