Dizel araçların Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa Birliği ülkesinde yasaklanmaya başlamasının ardından ortaya çıkan uygulamalar nedeniyle Avrupa Komisyonu otomobil üreticilerine ve Almanya'ya uyarıda bulundu.

Polonya'da bir dönem Ulaştırma Bakanlığı yapmış olan ve 2014 yılından AB'nin iç piyasa, endüstri, girişimcilik ve kobilere bakan komisyonunun üst düzey delegesi Elżbieta Bieńkowska, hava kirliliği nedeniyle Avrupa'nın daha gelişmiş ülkelerinin caddelerine çıkamayan modellerin, değiş tokuş teşvikleriyle AB'nin Doğu Avrupa'daki yeni üye ülkelerine ihraç etme arayışından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Çevreci grupların şubat ayında Leipzig'de açtığı davayla kirliliğe neden olan dizel araçların men edilmesini sağlayan kararın ardından, Alman otomobil üreticileri ve hükümet arasında yeni bir uzlaşmaya varılmıştı. Alman hükümeti, üreticilerden tüketicilere donanım iyileştirmeleri ve takas teşvikleri sunmasını istemişti.

ESKİSİNİ GETİR YENİSİNİ AL KAMPANYASINDAN GELEN KİRLİ ARAÇLAR DOĞU AVRUPA'YA GÖNDERİLİYOR

Alman üreticiler ise milyarlarca euro maliyeti olan retrofit (donanım iyileştirmeleri) yerine Euro 4 ve 5 tipi eski dizel araçların getirilmesi karşılığında 10 bin euroya kadar indirim sağlamaya başlamıştı. Gelen ikinci el eski tip dizel araçlar ise Doğu Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başlanıyor.

Volkswagen'in başını çektiği dizel skandalı sonrası otomotiv sektöründe dip yapan araç satışlarını arttırma yönündeki bu plan tepki çekiyor.

İkinci el araç ihracatı hava kalitesi problemini batıdan doğuya taşımak anlamına geliyor. Alman hükümetinin dizel sürüş yasağını geçiştirme planı sorunu daha da derinleştirebilir. Avrupa Komisyonu Delegesi Elżbieta Bieńkowska

Geçen senenin verilerine göre AB ülkelerinden sadece Bulgaristan'a 100 bin adet ikinci el araç ihraç edildiği ve bunlardan üçte birinden fazlasının ağır hava kirliliğine neden olan gruptan olduğu belirtiliyor.

MERKEL UZLAŞMAYI SAVUNUYOR

Almanya Çevre Bakanlığı, otomobil üreticilerinin yeni nesil pahalı egzoz filtreleme sistemlerine olan direnişini kırmaya çalıştığını belirtiyor ancak Bieńkowska sorunun ulusal bir nitelik taşımadığını ve tüm Avrupa'nın sorunu vurgulayarak "Miadı dolmuş araçlarla ne yapılacağına dair net bir karar verilmeli." dedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise üreticilerle sağanan uzlaşmayı savunarak, banliyö ve kırsal kesimlerden çalışmak için şehir merkezine gelen binlerce dizel araç sahibini etkileyen Almanya'daki sürüş yasağının engellenmesini gerekli olduğunu söyledi.

Merkel, daha önce otomobil üreticilerinin hileli cihazlarla yönetmeliklere uygun hale getirdiği dizel araç satışı yapan firmaların "yalancılık ve hilekârlık" olduğunu belirtmişti.

9 EKİMDE KRİTİK TOPLANTI

Hatırlanacağı üzere, 2015 yılında patlak veren skandalda Volkswagen emisyon testlerini manipüle eden yasa dışı yazılım kullandığını kabul etmiş ve 27 milyar dolar ceza ödemeye mahkum edilmişti.

AB Çevre Bakanları, 9 Ekim'de Lüksemburg'da başlayacak zirvede daha iddialı emisyon hedeflerini tartışacak. Zehirli nitojen oksit (NOx) salınımındaki düzenleştirmeleri daha da sıkılaştırmanın yanı sıra hafif ticari araçlar için karbon dioksit salınımını yüzde 45 azaltan düzenlemeler de gündem maddeleri arasında.

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