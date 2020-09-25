BDDK yurtdışı türev işlem limitlerini esnetti

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BDDK, nisan ayında yürürlüğe konan ve yurtdışında bir bacağı TL olan işlemlerdeki yüzde limitleri esnetti.

Buna göre bankaların, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan Vadede TL alım yönünde gerçekleştireceleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; her bir takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının o Vadesine 7 gün kalan işlemler için %1'lik oran yüzde 2'ye, vadesine 30 gün kalan işlemler için %2 olan limit yüzde 5'e ve vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10 olan limit yüzde 20'ye çıkarıldı.

Karar sonrası TL, dolar ve euro karşısında yüzde 0.5 civarında değer kazandı. Dolar/TL 7.57'ye, euro/TL ise 8.85'e indi