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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Bir annenin feryadı: Kızımı öldüreceğini söylemişti!
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Bir annenin feryadı: Kızımı öldüreceğini söylemişti!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 42 yaşındaki Serkan Ayvaoğlu'nun tabancayla vurup öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi 37 yaşındaki Şenay Ayvaoğlu'nun annesi Şenel Oklu, "Kızım Afyon'a gittiğinde, sanık kızımı kastederek kendisini öldüreceğini söylemişti" dedi

Son dakika haberler: Bir annenin feryadı: Kızımı öldüreceğini söylemişti!
Bir annenin feryadı: Kızımı öldüreceğini söylemişti!
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DHA

Antalya'da olay, 13 Ağustos'ta Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Şenel Oklu'yu ziyaret edip, düğüne katılan Şenay Ayvaoğlu (37), uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki Serkan Ayvaoğlu (42) ile tartıştı.

KAÇAN KATİL KOCA YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre tartışma sonrası Serkan Ayvaoğlu, tabancayla ateş ederek eşini öldürdü. Kaçan Serkan Ayvaoğlu, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Ayvaoğlu, tutuklandı. Serkan Ayvaoğlu hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

"ŞENAY HAKARET VE KÜFÜRLER EDİYORDU"

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2'nci duruşmaya; Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen tanıklar, Şenay Ayvaoğlu'nun eşi ile iyi geçinemediğini, Serkan Ayvaoğlu'na hakaret ve küfürler ettiğini ileri sürdü.

TANIK İFADELERİNİ ŞENAY'IN KIZI YALANLADI

Tanık beyanlarına karşı savunma yapan maktul yakınlarının avukatı Mehmet Aykan, Şenay Ayvaoğlu'na yönelik suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Maktul ile sanık arasında ocak ayından itibaren 4 şikayet olduğunu belirten Aykan, bu şikayetlerde küfür ve hakaretlerin anlatılmadığını dile getirdi. Tanık beyanlarının aksine sanığın maktulü yaralayıp, hakaretler ettiğini ve bunun da önceki şikayetlerde yer aldığını belirten Aykan, Serkan Ayvaoğlu'nun tutukluk halinin devamını istedi. Ayvaoğlu çiftinin kızı İ.A. ise tanıkların yalan söylediğini belirterek, beyanlarını kabul etmediğini ifade etti.

"KIZIMI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Şenay Ayvaoğlu'nun annesi Şenel Oklu da, "Kızım Afyon'a gittiğinde, sanık kızımı kastederek kendisini öldüreceğini söylemişti" dedi. Sanık Serkan Ayvaoğlu ise önceki beyanlarını tekrar ederek, bu aşamada diyeceği bir şey olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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