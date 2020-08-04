DHA

Olay, saat 15.00 sıralarında, Edremit ilçesinde meydana geldi. Yonca Tatarka adlı genç kadın, eniştesiyle konuştuğu sırada, boşanma aşamasındaki eşi Sercan Tatarka ile karşılaştı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşünce Sercan Tatarka tabancayla Yonca Tatarka'ya 6-7 el ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Yonca Tatarka kanlar içinde yere yığılırken, Sercan Tatarka tabancayı olay yerinde bırakarak 10 D 7823 plakalı açık kasa kamyonetle uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yonca Tatarka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan Yonca Tatarka'nın yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Emniyete teslim olan Sercan Tatarka'nın işlemleri sürüyor.