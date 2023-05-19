Bursa'da 3 kişi böyle can verdi! Dehşet anı kamerada!

Bursa'da, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Mehmet Necip Sinan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptı.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI
DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Asar hayatını kaybetti, Onur Kapıkıran ise ağır yaralandı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kontrolden çıkan ve süratli olduğu görülen otomobilin kaldırım ve bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.
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