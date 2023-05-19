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Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet anı kamerada... Son dakika: Bursa'da 3 kişi trafik kazasında böyle can verdi! - Bursa haberleri
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Bursa'da 3 kişi böyle can verdi! Dehşet anı kamerada!

Bursa'da Mehmet Necip Sinan'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarptı. Kazada 3 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada araç hurdaya dönerken dehşet anı bir güvenlik kamerasına da yansıdı

Dehşet anı kamerada... Son dakika: Bursa'da 3 kişi trafik kazasında böyle can verdi! - Bursa haberleri
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DHA

Bursa'da, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Mehmet Necip Sinan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Mehmet Necip Sinan.
Mehmet Necip Sinan.

DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Asar hayatını kaybetti, Onur Kapıkıran ise ağır yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Furkan Şenbağ.
Furkan Şenbağ.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan H&uuml;seyin Asar.
Hasan Hüseyin Asar.

Görüntülerde, kontrolden çıkan ve süratli olduğu görülen otomobilin kaldırım ve bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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