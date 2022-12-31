Cami çıkışı cinayetin nedeni belli oldu!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi´nde dün saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Camii´nde cuma namazı kılan Cafer Aydın (65), çıkışta A.İ.´nin (17) tabancalı saldırısına uğradı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
DHA'da yer alan habere göre göğsüne ve bacağına birer kurşun isabet eden Cafer Aydın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise koşarak kaçtı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
"ALACAĞIM PARAYI VERMEDİ" İDDİASI
Polis ekipleri A.İ.'yi, Görükle Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda suç aleti silahla yakalayıp, gözaltına aldı. Çocuk şubesine götürülen A.İ.´nin ifadesinde, Cafer Aydın'ın çay ocağında çalıştığını, alacağı olan parayı ödemediği için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
A.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün `Adam öldürmek´ suçundan adliyeye sevk edildi.
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