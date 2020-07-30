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Son dakika haberi! Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu

Antalya'nın kemer ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İlçeye eşi ve çocuğuyla birlikte tatile gelen çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan (30),denizde boğuldu

Antalya
DHA

Olay, dün Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi sahilinde meydana geldi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen polis memuru Özgül Özdoğan, eşi ve çocuğuyla birlikte tatil için geldiği ilçede dün saat 23.00 sıralarında denize girdi.

DHA'nın haberine göre, bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Özdoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özgül Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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