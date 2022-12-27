Çocukların kavgası 'Pompalı'yla bitti!

Kocaeli'nin Körfez Kuzey Mahallesi Harman Sokak üzerindeki bir evde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.
İKİ ÇOCUK KAVGA ETTİ
DHA'da yer alan habere göre Kanber B., oğlunun gündüz saatlerinde kavga ettiği çocuğun babası Ümit S. ile konuşmak için evine geldi.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ TETİĞE BASTI
Babalar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Kanber B., yanındaki pompalı tüfekle Ümit S.'ye iki kez ateş ettikten sonra silahı bırakarak kaçtı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Bacağından vurularak kanlar içerisinde yerde kalan Ümit S.'yi görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAKINLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Ekiplerin gelmesini beklemeyen yakınları, Ümit S.’yi kendi araçları ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI
Ümit S. tedavi altına alındı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçmaya çalışan Kanber B.'yi kısa sürede yakaladı. Kanber B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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