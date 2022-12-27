Çocukların kavgası 'Pompalı'yla bitti!

DHA

Kocaeli'nin Körfez Kuzey Mahallesi Harman Sokak üzerindeki bir evde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

İKİ ÇOCUK KAVGA ETTİ DHA'da yer alan habere göre Kanber B., oğlunun gündüz saatlerinde kavga ettiği çocuğun babası Ümit S. ile konuşmak için evine geldi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ TETİĞE BASTI Babalar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Kanber B., yanındaki pompalı tüfekle Ümit S.'ye iki kez ateş ettikten sonra silahı bırakarak kaçtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI Bacağından vurularak kanlar içerisinde yerde kalan Ümit S.'yi görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ Ekiplerin gelmesini beklemeyen yakınları, Ümit S.’yi kendi araçları ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.