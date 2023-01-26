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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Ehliyetine 2042'ye kadar el konulmuştu! Bağıra bağıra gelen ölüm!
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Ehliyetine 2042'ye kadar el konulmuştu! Bağıra bağıra gelen ölüm!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce birkaç kez sürücü belgesiz araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 2042 yılına kadar el konulan 34 yaşındaki Murat Volkan Sevim, otomobiliyle kamyona çarptı. 1.98 promil alkollü olduğu belirlenen Sevim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Ehliyetine 2042'ye kadar el konulmuştu! Bağıra bağıra gelen ölüm!
DHA

Antalya Manavgat'ta kaza, saat 00.30 sıralarında D-400 kara yolu Gültepe Kavşağı'nda meydana geldi.

AYNI YÖNDE GİDEN KAMYONA ÇARPTI

Manavgat'tan Antalya yönüne giden Murat Volkan Sevim'in (34) kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden S.A. idaresindeki sebze yüklü kamyona arkadan çarptı.

KAMYON DA OTOMOBİL DE DEVRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon ve otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

İKİSİ DE ARAÇLARINDA SIKIŞTI

İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Murat Volkan Sevim ve devrilen kamyondaki S.A.'yı, araçlardan itfaiyeciler çıkardı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekibi Murat Volkan Sevim'in kalbinin durduğunu belirledi. İlk müdahalelerin ardından S.A. ve Murat Volkan Sevim hastaneye götürüldü. Sevim, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2021'DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞTU

Murat Volkan Sevim'in 2021'de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, sonrasında da birçok kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı belirlendi.

1.98 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

2042 yılına kadar ehliyetine el konulan Sevim'in, 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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