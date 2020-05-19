İHA

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ö.S. kalp damarlarındaki tıkanıklıktan dolayı geçen hafta Gaziantep NCR hastanesinde anjiyo oldu.

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz cumartesi günü tekrar rahatsızlanan Ö.S. göğüs ağrısı ve öksürük şikayeti ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tahlil ve tetkiklerin sonucunda şahsa koronavirüs (Covid-19) mikrobunun bulaştığı ve sonucun pozitif çıktığı belirlendi. Şahıs tedavisinin yapılması için Gaziantep merkezde bulunun özel hastaneye sevk edildi.

"MAHALLEDEKİ İLK VAKA"

Yeşilyurt mahallesinde tespit edilen ilk vakanın 63 yaşındaki Ö.S. olması nedeniyle hastalığı anjiyo olduğu Gaziantep Özel NCR Hastanesinde kaptığı iddia edildi.

"47 KİŞİ GEÇMİŞ OLSUNA GELDİ"

Bilgiyi alan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması için İslahiye’ye 14 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesinde çalışma başlattı. Ö.S. geçirdiği ameliyat sonrasında geçmiş olsun ziyaretine gelen komşu ve akrabalarını tespit etti. Yapılan Filyasyon çalışması sonrasında şahsın evine ziyarete gelen 9 hanede ikamet ettiği öğrenilen 47 kişi olduğu tespit edildi.

Temas kurduğu tespit edilen kişiler 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Durumun Jandarmaya bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekip tespit edilen 9 hanenin kapı girişlerine bant çekti. Kapının üzerine uyarıcı yazı asıldı. Karantinaya alınan 9 hanede yaşayan şahısların ihtiyaçları İslahiye Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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