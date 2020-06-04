Göksöğüt köyünde hayvancılıkla uğraşan A.C, elindeki yara nedeniyle hastaneye gitti. Testler sonucunda A.C. şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.
AA'nın haberine göre, köyde tedbir amaçlı hayvanlara şarbon aşısı yapılacağı öğrenildi.
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