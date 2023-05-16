İstanbul'da cinnet! Eşini ve çocuğunu öldürdü!

İstanbul Esenler'de karısını ve çocuğunu öldüren adam intihar etti

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AA

İstanbul'da olay, saat 07.00 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İnan Taşçı (51), borçları sebebiyle kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı ile tartışmaya başladı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından İnan Taşçı, önce eşi Gülay Taşçı (39)'yı daha sonra da oğlu Efe Taşçı(19)'yı silahla vurarak öldürdü.

YAKINLARINI ARAYIP CİNAYETİ SÖYLEDİ İnan Taşçı, yakınlarını arayarak eşinin ve oğlunu öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İnan Taşçı'nın pencereden rastgele ateş ettiğini gördü.

POLİSLERE NOT YAZILI KAĞIT ATTI İnan Taşçı olay yerine giden ekiplere not yazılı kağıt attı. Taşçı'nın eşinin kardeşlerini suçladığı notta, "Sevgili eşim ve oğlum, kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim.