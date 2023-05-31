İstanbul'da dehşet! Çuval içinde cesedi bulundu!

İstanbul'da olay, 27 Mayıs Cumartesi Günü Ataşehir Yenisahra'da meydana geldi. İddiaya göre, saat 14.30 sıralarında oto yıkamacı Metin Üreyil (36) iş yerinin önünden bir araca bindirilerek ormanlık alana götürüldü.
İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ
DHA'da yer alan habere göre burada işkence edilen Metin Üreyil, darp edilerek öldürüldü. Sonrasında çuvala konulan Üreyil'in cesedi, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde banyo malzemeleri yapan bir işyerine götürüldü.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Metin Üreyil'den haber alamayan yakınları, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin de yardımıyla Metin Üreyil'in Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine götürüldüğünü belirledi.
ÇUVALIN İÇİNDE CANSIZ BULUNDU
Belirlenen adrese giden ekipler, Üreyil'in çuval içindeki cesedini buldu. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Aile fertleri Üreyil'in cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu morgu önünde ağlayarak bekledi. İşlemlerin ardından cenaze toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
ALACAK VERECEK İDDİASI
Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken polisin operasyonunun sürdüğü ve gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi.
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