Esra Nehir enehir@haberturk.com

Kanal İstanbul Projesi'nden beklenen gelir belli oldu. 69.9 milyar liraya mal olacağı hesaplanan projeden, 10 yılda 181.5 milyar lira gelir elde edilecek. En büyük gelir kalemi, konut, ticaret ve kültürel olanı olarak tahsis edilecek alanlardan beklenirken, kanal etrafına yapılacak 100 metrekarelik bir konutun fiyatı ortalama 600 bin liradan satışa sunulacak.

KANAL İSTANBUL TOPLANTISI

Kanal İstanbul Projesinde tartışmalar sürürken, bir taraftan da proje sessiz sedasız ilerliyor. Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut'un katılımıyla 6 Mart Cuma günü, İstanbul'da bir toplantı gerçekleşti. Projede gelinen son durumun ele alındığı toplantıda bir de dunum yapıldı.

10 YILDA 181.5 MİLYAR TL GELİR

HABERTÜRK'ün ulaştığı sunumda, 10 yıllık gelir projeksiyonu yer aldı.

Buna göre, gemi geçişinden 60 milyar, yat limanı, lojistik merkezi, limanlardan 15 milyar, konut ve ticaret projelerinden 106.48 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Toplam gelir beklentisinin 181.48 milyar lira olduğu projenin yapım maliyeti ise 61.99 milyar lira olarak hesaplanıyor.

100 METREKARE KONUT 600 BİN TL

Kanal İstanbul Projesinde en büyük gelir kalemi, konut, ticaret ve kültürel tesislerin yapılması için ayrılan alanların satışından elde edilecek. Kanalın etrafına inşa edilecek konutlar metrekaresi 6 bin, dükkanlar 10 bin, ofisler ise 7 bin liradan satışa sunulacak. Yapılan hesaplamalara göre, kanal çevresindeki 100 metrekarelik bir konutun satış fiyatı ortalama 600 bin lira olacak.

SIFIR FAİZLİ KREDİ

Bölgede satışa sunulacak konutlarda, kentsel dönüşüm kapsamındaki yapı sahiplerine öncelik tanınacak. Yüzde 10 peşinat, 12 ve 24. ayların sonunda yüzde 10 ara ödeme yapmak koşuluyla, kalan kısmı için 60 ay vadeli, vade farksız ödeme imkanı verilecek.

KONUT VE TİCARET ALANI ARTIRILDI

Projenin imar planında da bazı değişikliklere gidildi. Taslak olarak hazırlanan ilk planda, toplam alanın yüzde 38.79'una konut ve ticaret merkezleri yapılacakken, önerilen yeni planla, bu oran yüzde 47.97'a yükseltildi. Kanal güzergahı boyunca, 100 metre olarak belirlenen pasif yeşil alanın da 80 metre daraltılması kararlaştırıldı.

İMAR PLANI 25 HAZİRANDA KESİNLEŞECEK

Bu değişiklikleri kapsayan imar planı 15 mayıs'ta tamamlanacakken, 25 hazirana kadar ise askıda kaldıktan sonra kesinleşecek. Bu tarihten sonra, projeyi üstlenecek firmanın belirlenmesi için ihaleye çıkılacak..