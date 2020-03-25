Eğitim için İtalya'da olan öğrencilerden 213'ü Samsun geldi

AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi'ndeki 2 adreste özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında önemi iyice artan maske üretildiğini belirledi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre adreslerde yapılan aramalarda, kullanıma hazır bin 500 maske ile maske malzemeleri ele geçirildi. Tıbbi standartlara uymadığı tespit edilen maskelere el konuldu. İş yeri sahibi olduğu öne sürülen E.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

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