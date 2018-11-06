Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı sistemi 10 ayak üzerine oturtulacak. Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı'nca geçen yıl Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu'na sunulan model yeniden masaya yatırılacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine sistemin önemli ayaklarını oluşturacak 10 başlık şöyle:
- Bir gün çalışanın kıdemi ve kazanımları korunacak. Çalışanların hiçbir hakkı yanmayacak. Kıdem tazminatı planlanır hale gelirken, işverenin de maliyeti düşecek.
- Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılmasını önleyecek düzenleme yapılacak. Kıdem kazanmadan sözleşmesi bitenin de parası birikecek.
- İşten ayrılma durumunda aynı hesap üzerinden kıdem sürecek.
- İşsizlik Fonu'nda olduğu gibi ortak hesap olmayacak. Her çalışanın görebileceği bireysel bir kıdem hesabı olacak. Çalışanlar her ayın sonunda birikimlerinin hangi noktada olduğunu takip edebilecek.
- Çalışanlara birikimlerini değerlendirmesi için yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. Bu hesaba devlet de katkı sunacak. Çalışan herhangi bir tercihte bulunmazsa birikiminin bir bölümü kamu borçlanma araçlarında da değerlendirilebilecek.
- İstifa edene de tazminat verilecek.
- Bir şirket iflas ettiğinde çalışanın kıdem hakkı yanmayacak.
- Primi ödemeyen işverene yaptırımlar yer alacak.
- Tüm işçilerin erişebilirliği güvence altına alınacak. Yeni sistemle kazanımlar aynen korunacak. Mevcut haklarına hiçbir şekilde dokunulmayacağının garantisi verilecek.
- Kıdemde 30 gün esası korunacak. Kıdem tazminatı sisteminde fona yatırılacak prim oranı yüzde 8.33. Bir yıla karşılık 30 günlük ücret aynen korunuyor.
- Geçen yıl Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı'nın yaptırdığı anket yeni sisteme verilen desteği ortaya koyuyor. Ankete göre, çalışanların yüzde 76'sı sendikaların aksine kıdem sistemine sıcak bakıyor. İşverenlerin de yaklaşık yüzde 68'i mevcut sistemden şikâyetçi. Tüm bu hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak düzenleme ile kıdem alanların oranının yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor. İşten ayrılan çalışanların toplam kitle içinde tazminat alamama oranı yüzde 66.5, işten çıkarılanların tazminat alamama oranı da yüzde 35.7'yi buluyor.
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