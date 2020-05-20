Son dakika haberler! Korona tatlı ikramını da değiştirdi! Bu bayram baklava kurye ile ikram edilecek

İHA

Koronavirüs özellik Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi tatlı ikram etme alışkanlığını da değiştirdi. Bu bayram baklavalar kurye ile ikram edilecek.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu nedenle vatandaşlar, bayram geleneği olan ziyaretleri gerçekleştiremeyecek, ev sahipleri ise misafirlerine yine bir gelenek olan baklavaları ikram edemeyecek.

'BİZİM ARACILIĞIMIZLA İKRAM EDECEKLER'

Salgının bayram alışkanlıklarını da değiştirmeye başladığını ifade eden İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren ünlü bir tatlı firmasının sahibi Veysel Murat, "Bu bayram diğer bayramlar gibi evlerde ziyaret olmayacak ama bayramda baklava yine vazgeçilmez bir tatlı. İnsanlar kendileri gidemeyince bizim aracılığımızla komşularına, akrabalarına tatlı göndermeye başladı. İnsanlar, misafirlerine evlerinde tatlı ikram edemedikleri için bizim aracılığımızla gönderip ikram etmiş oluyorlar" dedi.

Müşterilerin telefonla veya kendileri gelerek sevdiklerine tatlı gönderdiğini söyleyen Veysel Murat, bu bayram koronavirüs nedeniyle farklı alışkanlıklar kazanıldığını ifade etti.

'UCUZ BAKLAVADAN İKİ DİLİM YERİNE 1 DİLİM KALİTELİ DAHA SAĞLIKLI'

Piyasada baklava fiyatlarının 20 ile 120 lira arasında değiştiğini söyleyen Murat, "Ucuz olan baklavada margarin kullanılır, tereyağlı veya sadeyağ kullanılmaz. Tatlı alırken insanlar parlaklığına bakmalılar. Bayramda insanlar her zaman aldıkları ve memnun oldukları yerden almaları lazım. İnsanlar ucuz baklavadan 2 dilim yemek yerine 1 dilim kaliteli baklava yerse kendi sağlıkları açısından iyi olur” diye konuştu.

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