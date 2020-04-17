DHA

Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir vatandaşta koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı.

DHA'nın haberine göre ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Yapılan testler sonucunda ise 8 kişinin daha koronavirüs taşıdığı saptandı.

Ödüllendirilen muhtar İbrahim Öndil

Başkale Kaymakamlığı da Muhtar Mikail Duman'ı görevden alarak, hakkında 'Görevlilere yanıltıcı bilgi vermek ve görevi ihmal' suçundan soruşturması başlattı.

Öte yandan 4 gün önce İstanbul'dan Van'a gelen otobüsü, Van Valiliği'ne bildirerek koronavirüslü 4 yolcunun Erzincan'da tedavi altına alınmasını sağlayan Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil, valilik tarafından ödüllendirildi.

Teşekkür belgesi ve hediye verilen Öndil ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, telekonferansla görüşerek teşekkür etti.

Bilmez, Muhtar Öndil'in bilgi vermesi üzerine mahallenin ölümcül bir salgından korunmuş olduğuna dikkat çekerek, "Tüm muhtarlarımızdan böyle bir duyarlılık bekliyoruz. Muhtarın bilgi verdiği otobüsteki dört yolcunun dışında Van'a gelen ve evinde karantinaya alınan 3 vatandaşımızın daha testleri pozitif çıktı. Bunların tespit edilip, önlenmesi çok önemlidir" dedi.

Muhtar Mikail Duman'ın ise görevini ihmal ettiğini belirten Bilmez, "Başkale İlçesi Örmetaş Mahallesi muhtarının ihmali, mahallede vaka sayısını 9'a çıkardı. Buradaki muhtarımızın ekiplerimize yardımcı olmadığı gibi yanıltmaya çalıştığını tespit ettik. Bundan dolayı muhtar hakkında soruşturma açıldı ve görevinden uzaklaştırıldı" dedi.

VAKA SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Van'ın Başkale Kaymakamlığı'nca 'Covid-19' hastalarını sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle muhtarı görevden alınan Örmetaş Mahallesi'nde, vaka sayısının 20'ye yükseldiği açıklandı. Karantina sürecinin devam ettiği mahallede yapılan çalışmalar sürdürülüyor.

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