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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Kovid-19 şüphelisi çocuk ikna edilerek hastaneye kaldırıldı
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Hastaneye gitmemek için direnen Kovid-19 şüphelisi çocuk ikna edildi

Kırıkkale'de hastaneye gitmemek için direnen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunan kız çocuğu ikna edilerek hastaneye kaldırıldı

koronavirüs
AA

Kentte Yeni Mahalle'de aynı evde yaşadığı kardeşi ve babaannesinin Kovid-19 testi pozitif çıkan 16 yaşındaki kız çocuğu, filyasyon ekiplerinin yaptığı adres tespiti sonrası hastaneye götürülmek istendi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin ikna edemediği çocuk, kendisini eve kapattı. Çocuğun uzun süre kapıyı açmaması üzerine durum polis ekiplerine haber verildi. Bir süre polisin de ikna etmeye çalıştığı çocuk, adrese itfaiye ekiplerinin yönlendirilmesinin ardından ikna olarak kapıyı açtı.

Ambulansla hastaneye götürülen kız çocuğuna Kovid-19 testi yapılacağı öğrenildi.

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