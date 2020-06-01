Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul'da 4 yıl önce öldürülen 90'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur cinayeti ile ilgili soruşturmada polisin elinde sadece flu bir fotoğraf vardı.

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, o görüntü de olaydan önce katilin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünden elde edilmişti. O görüntülerde şüpheli metrobüs durağından çıktıktan sonra Aynur Kanbur'un adresine doğru yürüyordu.

ULUSAL KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası yapılan tüm çalışmalara rağmen katil zanlısına ait bir ipucu bulunamadı. Eldeki tek ipucunun da flu bir fotoğraf olması ve yüzünün net görülmemesi üzerine, fotoğraf Ulusual Kriminal Büro'ya gönderildi.

FOTOĞRAFLAR NETLEŞTİRİLDİ

Ulusal Kriminal Büro teknik imkanları kullanarak fotoğrafı yeniden işledi. Çalışma sonunda, zanlının öncekine göre daha net olan sakal ve bıyıklı olduğu görülen fotoğrafları ortaya çıktı. Ardından eldeki fotoğraf ile eşgali uyan sabıkalı isimlerin eşgalleri mukayese edildi.

Sabıka kayıtlarında şüpheliye benzer bir kişiye rastlanmadı. Polis fotoğrafı öldürülen Aynur Kanbur'un yakınlarına da gösterdi.

KATİL BİR SAATTE 5 KİLOMETRE YÜRÜMÜŞTÜ

Olay günü Metrobüs durağından geldiği belirlenen katil zanlısı cinayeti saat 20:00 sıralarında işlemişti. Kapıyı çalıp Kanbur'a 8 kurşun sıkan zanlı olay sonrası 5 kilometre yürüyerek Beşiktaş'ta izini kaybettirmişti.