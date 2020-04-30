İHA

Mimar Sinan tarafından Kılıç Ali Paşa Külliyesi'nin bir parçası olarak 1580 yılında inşa edilen 440 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'nin kubbeleri korona virüs salgınını fırsat bilen hırsızlar tarafından bir hafta arayla iki kez soyuldu.

Akılalmaz hırsızlık, geçen pazartesi günü saat 04.15 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'ndeki tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Kılıç Ali Paşa Medresesi'ne gece saatlerinde çek çek arabasıyla kimliği belirsiz şahıslar geldi.

GECE YARISI GELİP TEK TEK SÖKTÜLER

Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilen şahıslar, arka tarafından 440 yıllık tarihi medreseye tırmandı. Şahıslar ardından tarihi kubbelerdeki maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşun plakaları sökmeye başladı. Bir süre kurşunları söken hırsızlar ardından yaklaşık 1.5 kilogram olan parçaları çek çek arabasına yükleyerek kaçtı. Olayın ardından medreseyi kiralayan vakfın müdürü, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde gece saatlerinde şüpheli bir şahsın medreseye tırmandığını ve kurşunlarını çaldığını tespit etti.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELİYOR

Vakıf müdürü bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından polis, vakfın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kubbelerdeki kurşunların soyulması nedeniyle açık kalan yerlerin, tarihi yapının zarar görmemesi için naylon örtülerle kapatıldığı görüldü. Soyulan medrese ise drone ile havadan görüntülendi.

DAHA ÖNCEKİ SOYGUNCULAR YAKALANMIŞ

Öte yandan, tarihi medresedeki kubbelerin yine önceki hafta salı günü de kimliği belirsiz hırsızlar tarafından soyulduğu ve soyan kişilerin yakalandığı ortaya çıktı.