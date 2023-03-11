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Müthiş iddia: Rönesans Rezidans'ta 80 kişi kayıp! Hala ve yeğenden haber yok!

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırılmasına rağmen 39 yaşındaki Mehmet Şükrü İncili ile 60 yaşındaki halası Mevlüde Yıldız İncili'ye ulaşılamadı. Mevlüde Yıldız İncili´nin ağabeyi Mustafa Kemal İncili, hem mezarlıklara hem de çeşitli şehirlerdeki hastanelere baktıklarını, ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Sürekli birilerini arıyoruz, mesajlaşıyoruz. Arıyoruz ama umudumuz da bitmek üzere. Soracak kimsemiz kalmadı. Artık ne yapacağımızı da bilmiyoruz" dedi. Rönesans Rezidans'ta kendileriyle aynı durumu paylaşan çok fazla insan olduğunun belirten İncili, "Rönesans Rezidans'ta henüz ulaşılamayan 80'i aşkın kişi var. Bu nedenle yakınlarını bulamayanlar olarak bir grup oluşturduk. Henüz o grupta da kayıplarına ulaşanlar yok" diye konuştu

Son dakika haberi: Müthiş iddia: Rönesans Rezidans'ta 80 kişi kayıp! Hala ve yeğenden haber yok!
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında çok sayıda kişinin cenazesine ulaşıldı. Aynı sitede oturan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut da yaşamını yitirdi.

ENKAZ KALDIRILDI ONLARA ULAŞILAMADI

DHA'da yer alan habere göre rezidanstaki enkaz kaldırıldı ancak A2 Blok'ta oturan Mehmet Şükrü İncili (39) ve Mevlüde Yıldız İncili'ye (60) ulaşılamadı. Mezarlıklarda ve hastanelerde kayıp yakınlarını arasalar da sonuç alamadıklarını belirten Mustafa Kemal İncili, "Kız kardeşlerim Mevlüde Yıldız İncili ve Cemile İncili ile yeğenim Mehmet Şükrü İncili, Rönesans Rezidans'ta oturuyorlardı.

"BİR HABER ALAMADIK"

Depremin ardından hemen Hatay'a gittim. 2'nci gün Cemile'yi canlı olarak enkazdan çıkarmışlar. Önce Hatay'da hastanede tedavi edilmiş, ardından Adana'ya sevk edilmiş. Oradan da ambulans uçakla Ankara'ya gönderilmiş. Yaşadığını orada öğrendik. Çok şükür onun durumu iyi. Ancak diğer yakınlarımızdan hala bir haber alamadık" diye konuştu.

"ENKAZDA KOMŞULARI SESLERİNİ DUYMUŞ"

Rönesans Rezidans A2 Blok'ta enkaz kaldırma çalışmalarının sona erdiğini ifade eden İncili, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enkaz kaldırma çalışmaları sona ermesine rağmen kardeşim ve yeğenimden hiç haber alamadık. Orada üst komşularıyla konuştuğumuzda enkazda yakınlarımızın seslerini duyduklarını söylediler.

"ÜÇÜ DE AYNI ODADAYMIŞ"

Cemile de deprem olduğunda 3'ünün aynı odada olduğunu söyledi. Biz de bu bilgi üzerine onların da canlı olarak çıkacağına inanmıştık. Fakat ne yaptıysak bulamadık. Şehirdeki tüm mezarlıklara gittik. Orada tüm fotoğraflara tek tek baktık. Hatay'da, Adana'da, Mersin'de, İstanbul ve Ankara'da bakabildiğimiz tüm hastanelere sorduk. DNA örnekleri verdik ama hiç haber yok."

"REZİDANSTA 80 KİŞİ KAYIP"

Rönesans Rezidans'ta kendileriyle aynı durumu paylaşan çok fazla insan olduğunun belirten İncili, "Rönesans Rezidans'ta henüz ulaşılamayan 80'i aşkın kişi var. Bu nedenle yakınlarını bulamayanlar olarak bir grup oluşturduk. Henüz o grupta da kayıplarına ulaşanlar yok.

"SORACAK KİMSEMİZ KALMADI"

Grup kurulduğundan beri kayıp sayısı aynı. Hayatımız, yakınlarımızı aramakla geçiyor. Sürekli birilerini arıyoruz, mesajlaşıyoruz. Arıyoruz ama umudumuz da bitmek üzere. Soracak kimsemiz kalmadı. Artık ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yakınlarımızı gören veya herhangi bir bilgi sahibi olanlar lütfen bizimle iletişim kursun. Tek istediğimiz yakınlarımızı bulmak" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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