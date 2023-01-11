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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler | Antalya'da taksiciye feci saldırı: O an kamerada! - Güncel haberleri
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O an kamerada! Taksiciye feci saldırı!

Antalya'da, taksi şoförü 45 yaşındaki Mesut Dertli, müşteri gibi aracına binen 23 yaşındaki Hüseyin Ş.'nin saldırısına uğradı. Başına taşla vurulan Dertli yaralanırken Şahin polis tarafından yakalandı. Taksinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırının nedeni araştırılıyor

Son dakika haberler | Antalya'da taksiciye feci saldırı: O an kamerada! - Güncel haberleri
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DHA

Antalya'da olay, saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin (45) kullandığı taksiye binen Hüseyin Ş., (23) Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

YANINDAKİ TAŞLA ŞOFÖRÜN BAŞINA VURDU

DHA'da yer alan habere göre mahalleye geldiklerinde Hüseyin Ş., bilinmeyen nedenle yanında getirdiği taşla taksi şoförü Mesut Dertli´nin başına vurdu.

SALDIRI ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Dertli kendini korumaya çalışırken, Hüseyin Ş. taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Ş. kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

CİDDİ YARALANDI AMELİYATA ALINDI

Ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis, şüpheli Hüseyin Ş.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Ş.'nin, emniyetteki işlemleri sürerken, taksiciler, konvoy yapıp saldırıyı protesto etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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