O anlar kamerada! 7500 doları çaldılar! Tantanacılık yöntemi!

İstanbul'da, 2 Eylül günü Beyazıt Gedikpaşa’da saat 15.40’ta, iddialara göre, döviz bürosundan çıkan bir turisti hedef alan şüpheliler, bir anda birbirleriyle kavga etmeye başladı.

İHA'da yer alan habere göre kavga ederken turist adamın üstüne doğru giden şüpheliler ‘tantanacılık’ yöntemiyle cebinde bulunan 7 bin 500 doları çaldı.

Şüpheliler kavga ederek koşmaya devam ederken turist adam cüzdanının çalındığını fark etti.

ŞÜPHELİYİ YAKALAYAN ESNAF DARP ETTİ

Yaşanan hırsızlığı fark eden cadde esnafı, şüphelilerden birini kovalayarak yakalamayı başardı. Yakaladıkları şüpheliyi darp eden esnaf, olay yerine polis çağırdı. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

TANTANACILIK YÖNTEMİ KAMERADA

Hırsızlık anları caddede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin bir anda kavga etmeye başlayarak turist adamın üstüne doğru gittiği, daha sonra adamın cebinden parayı çaldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.