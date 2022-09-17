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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: O anlar kamerada! 7500 doları çaldılar! Tantanacılık yöntemi!
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O anlar kamerada! 7500 doları çaldılar! Tantanacılık yöntemi!

İstanbul Fatih'te, kendi aralarında kavga ediyormuş gibi yapan üç arkadaş, aralarına aldıkları kişinin cebindeki 7 bin 500 doları 'tantanacılık' yöntemiyle çaldı. Şüphelilerin hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri cadde esnafı tarafından yakalanarak darp edildi

Son dakika haberler: O anlar kamerada! 7500 doları çaldılar! Tantanacılık yöntemi!
O anlar kamerada! 7500 doları çaldılar! Tantanacılık yöntemi!
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İHA

İstanbul'da, 2 Eylül günü Beyazıt Gedikpaşa’da saat 15.40’ta, iddialara göre, döviz bürosundan çıkan bir turisti hedef alan şüpheliler, bir anda birbirleriyle kavga etmeye başladı.

7500 DOLARI ÇALDILAR

İHA'da yer alan habere göre kavga ederken turist adamın üstüne doğru giden şüpheliler ‘tantanacılık’ yöntemiyle cebinde bulunan 7 bin 500 doları çaldı.

TURİST SOYULDUĞUNU FARK ETTİ

Şüpheliler kavga ederek koşmaya devam ederken turist adam cüzdanının çalındığını fark etti.

ŞÜPHELİYİ YAKALAYAN ESNAF DARP ETTİ

Yaşanan hırsızlığı fark eden cadde esnafı, şüphelilerden birini kovalayarak yakalamayı başardı. Yakaladıkları şüpheliyi darp eden esnaf, olay yerine polis çağırdı. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

TANTANACILIK YÖNTEMİ KAMERADA

Hırsızlık anları caddede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin bir anda kavga etmeye başlayarak turist adamın üstüne doğru gittiği, daha sonra adamın cebinden parayı çaldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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