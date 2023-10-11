O anlar kamerada! Çekmeceden para çalıyordu! Tepsiyi kafasına geçirdi!
Tekirdağ'da, girdiği börekçi dükkanındaki kasadan para çalan E.A.'yı gören iş yeri sahibi elindeki börek dolu tepsi ile başına vurdu. Hırsızlık anları ve dükkan sahibi Osman Kuyu'nun şüphelinin tepsiyle başına vurduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
Tekirdağ'da olay, 25 Eylül günü sabaha karşı Çorlu'nun Kazımiye Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir börekçi dükkanında meydana geldi.
KASADAN PARALARI ÇALIYORDU
DHA'da yer alan habere göre iş yerine giden E.A., içeride kimsenin bulunmadığını görünce kasaya yönelip, aldığı paraları cebine koymaya başladı.
BÖREK DOLU TEPSİYİ BAŞINA VURDU
Bu sırada elinde börek tepsisiyle gelen iş yeri sahibi Osman Kuyu, E.A.'nın parayı aldığını görünce, börek dolu tepsi ile başına vurdu.
HIRSIZ İŞ YERİNDEN KAÇTI
Böreklerin yere döküldüğü olay sırasında kendisi savunmaya çalışan E.A., iş yerinden kaçtı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
İş yerinden hırsızlık ve iş yeri sahibi Kuyu'nun şüpheliye tepsi ile vurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi Osman Kuyu'nun polise şikayeti üzerine güvenlik kameraları incelenmeye alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Polis, hırsızlığı yapan şüphelinin E.A., olduğunu belirleyerek yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.