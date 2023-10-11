Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da girdiği börekçiden para çalıyordu! İş yeri sahibi görünce tepsiyi kafasına geçirdi! - Güncel haberler

        O anlar kamerada! Çekmeceden para çalıyordu! Tepsiyi kafasına geçirdi!

        Tekirdağ'da, girdiği börekçi dükkanındaki kasadan para çalan E.A.'yı gören iş yeri sahibi elindeki börek dolu tepsi ile başına vurdu. Hırsızlık anları ve dükkan sahibi Osman Kuyu'nun şüphelinin tepsiyle başına vurduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:35 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        O anlar kamerada! Çekmeceden para çalıyordu! Tepsiyi kafasına geçirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'da olay, 25 Eylül günü sabaha karşı Çorlu'nun Kazımiye Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir börekçi dükkanında meydana geldi.

        KASADAN PARALARI ÇALIYORDU

        DHA'da yer alan habere göre iş yerine giden E.A., içeride kimsenin bulunmadığını görünce kasaya yönelip, aldığı paraları cebine koymaya başladı.

        BÖREK DOLU TEPSİYİ BAŞINA VURDU

        Bu sırada elinde börek tepsisiyle gelen iş yeri sahibi Osman Kuyu, E.A.'nın parayı aldığını görünce, börek dolu tepsi ile başına vurdu.

        HIRSIZ İŞ YERİNDEN KAÇTI

        Böreklerin yere döküldüğü olay sırasında kendisi savunmaya çalışan E.A., iş yerinden kaçtı.

        REKLAM

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        İş yerinden hırsızlık ve iş yeri sahibi Kuyu'nun şüpheliye tepsi ile vurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi Osman Kuyu'nun polise şikayeti üzerine güvenlik kameraları incelenmeye alındı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Polis, hırsızlığı yapan şüphelinin E.A., olduğunu belirleyerek yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        7 bin 500 TL ameliyat parası aldığı iddia edildi! Doktor tutuklandı!
        7 bin 500 TL ameliyat parası aldığı iddia edildi! Doktor tutuklandı!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Kaldırım çöktü! Kadın içine düştü!
        Kaldırım çöktü! Kadın içine düştü!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'