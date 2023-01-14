Polis yakaladı! Otobüste taciz!

İstanbul'da olay, saat 14.00'te Fatih Topkapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Avcılar'dan otobüse binen yabancı uyruklu bir kişi iddiaya göre bir kadına tacizde bulundu.
KADIN ŞÜPHELİNİN EŞKALİNİ BİLDİRDİ
DHA'da yer alan Fatih'te otobüsten inen kadın polisi arayarak şüphelinin eşkal bilgilerini vererek şikayette bulundu.
ŞÜPHELİ, KADINLA AYNI DURAKTA İNDİ
Kadının ihbarı üzerine aynı durakta inen şüphelinin yakalanması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri, kadının verdiği eşkal bilgilerinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin Topkapı Caddesi istikametine yürüdüğü tespit eden polis, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
ZANLI POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Ekipler, çevreyi ararken şüphelinin yolda yürüdüğünü gördü. 2 polis memuru taciz şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı.
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