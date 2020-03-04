İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada Ruhani salgından en kısa zamanda en düşük sayıda can kaybıyla atlatacaklarını söylerken, İran'ın neredeyse tüm bölgelerinde koronavirüsün etkili olduğunu da belirtti.

İran'da bugüne kadar koronavirüs sebebiyle 77 kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer bugüne kadar ülkedeki koronavirüs salgınının abartıldığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

KORONAVİRÜSÜN İRAN'IN TÜM BÖLGELERİNE YAYILDIĞI DOĞRULANDI

Ruhani'nin açıklamalarıyla birlikte ilk kez koronavirüsün İran'ın tüm bölgelerine yayıldığı doğrulanmış oldu. İranlı yetkililer, salgının ilk günlerinde vakaları saklamak ve gerçek ölü ve enfekte kişi sayılarını saklamakla suçlanmıştı.

İran hükümeti bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.