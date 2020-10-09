DHA

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Hamzabeyli Gümrük Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan risk analizinde Romanya plakalı TIR'ı kayıt altına alındı.

DHA'nın haberine göre, kimliği açıklanmayan Türk sürücü yönetimindeki TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra gümrük muhafaza ekiplerince, X-Ray cihazına sevk edildi.

Elektronik ev aletleri taşıdığı beyan edilen TIR´ın dorsesinin altında şüpheli yoğunluk saptandı. Bunun üzerine TIR, arama hangarına çekildi. Burada yapılan aramada ise narkotik dedektör Thea, şüpheli yoğunluk saptanan bölgeye tepki verdi. Dorsenin altı açıldığında, zula olarak tabir edilen 4 özel bölmede, şeffaf paketler içinde 800 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 165 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu hapların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu bildirildi. TIR'a el koyulurken sürücü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.