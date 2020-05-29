İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Lalaşahin Mezarlığı'ndaki kabirlerin tahrip edilip, beton dökülmesi vatandaşların tepkisini çekti.

İddiaya göre, Orta Mahalle'de oturan M.G. isimli bir kişi, geceleri sürekli mezarlığa girerek kabirlere zarar vermeye başladı. Gündüz saatlerinde mezarlıkta çalışanların olması sebebiyle M.G. gece geç saatleri tercih ediyor.

Mezarlardaki tahribat vatandaşlardan büyük tepki çekiyor. Ancak tuhaf davranışları olduğu ve kimsenin bir şey söyleyemediği şahsın pek çok kişiyi de mezarlık ziyaretlerinde rahatsız ettiği öğrenildi.

M.G.'nin tuğla, çimento ve kumu da yanında taşıyarak akşamdan akşama mezarları kapattığı ileri sürüldü. Olayı gören bazı vatandaşlar ise, şahsın kalem ve kağıtlarla çeşitli yazılar yazarak mezarların üzerine attığını ve sonra da mezarları kapattığını öne sürdü. M.G.'nin neden böyle bir şey yaptığı bilinmezken, vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor.