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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!

        Aydın'da, tapu müdürü İ.K.'ye şantaj ve tehditle iş yaptırmaya çalıştıkları öne sürülen 4 kadın şüpheliden 3'ü tutuklandı. İ.K.'nin evine giren zanlıların bayıltıp tapu müdürünün uygunsuz fotoğraf ve videolarını çektikleri öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:39
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        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Tapu Müdürü İ.K'nin, kendisinden usulsüz işlem yapmasını isteyen kişilerce tehdit edildiğini bildirmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 2 ZANLI ARANIYOR

        AA'daki habere göre şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İzmir ve Aydın'daki eş zamanlı operasyonda M.Ç, S.H.K, A.Ö ve T.Ç'yi gözaltına aldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        3 KADIN TUTUKLANDI

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Kuşadası Adliyesine sevk edilen şüpheli kadınlardan üçü tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        "50 BİN DOLAR ALDIM" YAZILI KAĞIDI İMZALATTIRDILAR

        Öte yandan Kuşadası Tapu Müdürü İ.K'nin ifadesinde, evde zilinin çaldığını, kapıda kasklı kadın bir kuryenin yemek siparişi vermediği halde ısrarla yemeğin kendisine geldiğini söylediğini, kapıyı açtığında elinde silahı olan bir erkekle zorla içeri girdiklerini, kafasına silah dayayıp "50 bin dolar aldım" şeklinde bir yazının zorla imzalatıldığını söylediği öğrenildi.

        UYGUNSUZ FOTOĞRAF VE VİDEOLARINI ÇEKTİLER

        Ayrıca bayıltılarak uygunsuz fotoğraf ve videolarının çekildiğini, başka bir silahın da eline tutuşturulduğunu savunan İ.K, zanlıların İstanbul'dan birilerinin geleceğini ve onların işlerinin hemen yapılması gerektiğini, yapılmaması durumunda videoları paylaşıp silahı da polise teslim edeceklerini söylediklerini iddia etti.

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        #Aydın
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