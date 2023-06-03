Termik santralde çıkan yangın söndürüldü!

AA

Kahramanmaraş'ta, yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD) bakım onarım sırasında yangın çıktı.

3 YANGIN HELİKOPTERİ MÜDAHALE EDİLDİ AA'da yer alan habere göre bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile 3 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangına havadan ve karadan söndürme çalışmalarıyla müdahale edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, olay yerine hızlıca geldiklerini, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

"YANGINA MÜDAHALE EDİYORUZ" Güven, şunları kaydetti: "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile onun vasıtasıyla Enerji Bakanımızla irtibat kurduk. Vahit Kirişci Bakanımızın talimatıyla yangın söndürme helikopterleri de Mersin, Adana ve Kahramanmaraş'tan yola çıktılar. Helikopterler geldi yangına müdahale ediliyor.

"ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK" Üzüntümüz büyük ama can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hızlıca kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu an itibarıyla hava ve yerden itfaiye araçları müdahaleye devam ediyor. Yüksek merdivenli araçlarla soğutma kulesindeki yangına müdahale ediliyor. Geçmiş olsun." YANGIN 5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.