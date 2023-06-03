Termik santralde çıkan yangın söndürüldü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler | Termik santralde çıkan yangın söndürüldü!
ABONE OL

Termik santralde çıkan yangın söndürüldü!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler 5 saat sonra söndürüldü

Son dakika haberler | Termik santralde çıkan yangın söndürüldü!
AA

Kahramanmaraş'ta, yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD) bakım onarım sırasında yangın çıktı.

3 YANGIN HELİKOPTERİ MÜDAHALE EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile 3 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangına havadan ve karadan söndürme çalışmalarıyla müdahale edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, olay yerine hızlıca geldiklerini, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

"YANGINA MÜDAHALE EDİYORUZ"

Güven, şunları kaydetti: "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile onun vasıtasıyla Enerji Bakanımızla irtibat kurduk. Vahit Kirişci Bakanımızın talimatıyla yangın söndürme helikopterleri de Mersin, Adana ve Kahramanmaraş'tan yola çıktılar. Helikopterler geldi yangına müdahale ediliyor.

"ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK"

Üzüntümüz büyük ama can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hızlıca kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu an itibarıyla hava ve yerden itfaiye araçları müdahaleye devam ediyor. Yüksek merdivenli araçlarla soğutma kulesindeki yangına müdahale ediliyor. Geçmiş olsun."

YANGIN 5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk Yıldızları Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi
GÜNDEM Türk Yıldızları nefesleri kesti
Son dakika haberler: Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan karşılaştırma!
GÜNDEM Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan ...
İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Kalın hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM İbrahim Kalın kimdir?
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde 3 Haziran Cumartesi? AFAD Kandilli son depremler listesi!
GÜNDEM Deprem mi oldu, kaç şiddetinde 3 Haziran Cumartesi?
LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2023 LGS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? LGS sistemi
GÜNDEM LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı: Öğrencilere vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar ve kaç TL?
GÜNDEM Öğrencilere vergisiz telefon fırsatı!
SON DAKİKA: Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GÜNDEM Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Yeni kabine listesi bugün açıklanıyor! 2023 Kabinede kimler olacak, Bakanlar Kurulunda hangi isimler var? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?
GÜNDEM Yeni kabine listesi belli oluyor!
Son dakika haberleri: Tüyler ürperten olay! Samsun'da telefon numarası vermeme cinayeti! - En Son Haberler
GÜNDEM Tüyler ürperten olay! Telefon numarası vermeme ...
Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Alparslan Bayraktar hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Alparslan Bayraktar kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.