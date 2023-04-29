2 genç kız hayatını kaybetti! Yine aynı kaza!

Mersin'de kaza, Tarsus ilçesinde otoyolun Damlama mevkiinde meydana geldi. Batuhan E. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Serkan D. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
İKİ GENÇ KIZ CAN VERDİ
DHA'da yer alan habere göre otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Derya Özdemir (19) ve Kadriye Düz (18) hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralanan sürücü Batuhan E. ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER
İHA'da yer alan habere göre genç kızların Konya Ereğli'de yaşadıkları ve cenazelerinin Ereğli'de toprağa verileceği öğrenildi.
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