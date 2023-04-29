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Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de Tarsus'da 2 genç kız hayatını kaybetti! Tır arkadan çarptı! - Güüncel haberler
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2 genç kız hayatını kaybetti! Yine aynı kaza!

Mersin'in Tarsus ilçesindeki otoyolda TIR'a arkadan çarpan araçta bulunan 19 yaşındaki Derya Özdemir ve 18 yaşındaki Kadriye Düz hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Batuhan E. ise hastanede tedavi altına alındı

Mersin'de Tarsus'da 2 genç kız hayatını kaybetti! Tır arkadan çarptı! - Güüncel haberler
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DHA

Mersin'de kaza, Tarsus ilçesinde otoyolun Damlama mevkiinde meydana geldi. Batuhan E. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Serkan D. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

İKİ GENÇ KIZ CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Derya Özdemir (19) ve Kadriye Düz (18) hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan sürücü Batuhan E. ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

İHA'da yer alan habere göre genç kızların Konya Ereğli'de yaşadıkları ve cenazelerinin Ereğli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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