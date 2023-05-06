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"Türk milletine bir seçenek sunduk"

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erzurum'da esnafı ziyaret etti. 'Bozkurt Sinan' sloganı atan ve meşale yakan gençlerle yürüyen Oğan, "Erzurumlunun önüne ya Kandil Dağı dediler ya domuz bağı dediler. Ya HDP'yle yan yana duracaksın dediler, ya HÜDA-PAR'la yan yana duracaksın dediler. Ama şimdi ATA İttifakı var ve onun adayı Sinan Oğan var. Türk milletini seçeneksiz bırakmayacağız dedik ve Türk milletinin önüne milli bir seçenek sunduk" dedi

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DHA

Hafta sonunu Kars, Iğdır ve Van'da geçirecek olan ATA İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, uçakla geldiği Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde esnafı ziyaret etti. Zafer Partili gençlerin ilgi gösterdiği Oğan, Cumhuriyet Caddesi'nde iş yerlerini tek tek gezip esnafla tokalaştı. Yol boyunca isteyenlerle fotoğraf çekilen Oğan için gençler meşale yaktı.

"SEÇİM SÜRECİ HAKSIZLIKLARLA DEVAM EDİYOR"

DHA'da yer alan habere göre Sinan Oğan, esnaf ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bu seçim sürecinin nasıl haksızlıklarla devam ettiğini biliyorsunuz. Burada belediyenin, burada valiliğin, hükümetin nasıl baskı yaptığını, nasıl iktidar için çalıştığını hepiniz biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ancak buna rağmen Erzurum'un Türk milliyetçisi damarının önüne kimse geçemeyecektir. Erzurumlu biliyor ki; Erzurum'u kessen de ne Kandil Dağı'na, ne domuz bağına... O sebeple Erzurumlunun önüne ya Kandil Dağı dediler, ya domuz bağı dediler. Ya HDP'yle yan yana duracaksın dediler, ya HÜDA-PAR'la yan yana duracaksın dediler. Ama şimdi ATA İttifakı var ve onun adayı Sinan Oğan var. Türk milletini seçeneksiz bırakmayacağız dedik ve Türk milletinin önüne milli bir seçenek sunduk" dedi.

"EN DONANIMLI ADAY BENİM"

Oğan, açıklamasında, "Adaylar içinde en donanımlı aday benim. En dik duruşlu aday benim. Dik duruşu en iyi Erzurumlular bilir. Dik durmayı en iyi Dadaşlar bilir. O sebeple de ben inanıyorum ki Dadaşlar, dik duranı severler. Omurgalı insanı, omurgalı siyasetçiyi severler. Biz buradaki meselelerin de farkındayız. Allah nasip ederse bu seçimlerde biz çok ciddi bir oy alacağız. Bütün anketleri alt üst edeceğiz ve bu seçimlerde inşallah ikinci tura kalacağız. Ama kalamazsak bile bu bir başlangıçtır, çok ciddi bir başlangıçtır, ATA İttifakı'nın ve onun milletvekili adaylarının ben Meclis'e gireceğini düşünüyorum. Biz hem Meclis'te hem cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalamazsak eğer HDP ve HÜDA-PAR'ın değil, Türk milliyetçilerinin belirleyici unsur olacağını hesaplıyoruz. HDP'nin anahtar, HÜDA-PAR'ın anahtar, Kandil'in elinde olmayacak. Anahtar, Dadaşların elinde olacak" diye konuştu.

"EKONOMİK KRİZİ, DİPLOMALI EKONOMİST ÇÖZER"

Erzurum'da işsizliğin olduğunu kaydeden Oğan, şunları söyledi: "Her ufak olayda, en ufak olayda üniversiteleri kapatmalarını da anlamak mümkün değil. Erzurum deprem bölgesinde değil, Erzurum'a yığınla depremzedemiz gelmedi. Ama buna rağmen Erzurum'daki üniversiteleri kapattılar. Erzurum'daki üniversitelerin kapanması eğitimin aksaması demek ama Erzurumlu esnafın da işlerinin aksaması demek. Bu kadar plansız, bu kadar hesapsız bir iktidar hiç görülmedi. Hele hele son dönemlerinde bu işin ayarını iyice kaçırdılar. Faiz sebep, enflasyon sonuç diye saçma sapan bir politika getirdiler. Biz de elbette ki faizi düşürmeyi, faizin hiç olmadığı bir sistem kurmayı hayal ediyoruz ama eğer tek gösterge faiz olsaydı, Almanların faizi bizden daha düşük, Japonların faizi ekside. O zaman Alman, Japon bizden daha mı Müslüman? Demek ki arkadaşlar, işi doğru yapmak lazım, kuralına göre yapmak lazım. Kısa konuşmamda şunun altını çizmek istiyorum. Biz sadece vatan, millet diyen değil, memleket meselelerini de bilen kadrolarla geleceğiz ve emin olunuz ki ekonomik krizi ancak diplomalı bir ekonomist çözer."

Bir süre daha kent merkezinde gençlerin 'Bozkurt Sinan' sloganları eşliğinde iş yerlerini dolaşıp esnafla görüşen Sinan Oğan, kara yoluyla Kars'a hareket etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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