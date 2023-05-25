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Haberler Gündem 3. Sayfa Türkiye'de yaşandı! Selfie için ailece aslan kafesine girdiler! - Öne çıkan gündem haberleri
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Türkiye'de yaşandı! Selfie için ailece aslan kafesine girdiler!

Antalya'da, işletmesi kişiye ait bir hayvanat bahçesinde aslanlarla selfie yapmak için kafese giren aileye, aslan saldırdı. Aslanın pençesiyle vurduğu 4 yaşındaki A.A.'nın parçalanan saçlı derisi, operasyonla yerine dikildi

Türkiye'de yaşandı! Selfie için ailece aslan kafesine girdiler! - Öne çıkan gündem haberleri
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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, erkek çocukları A.A.'yı (4) da yanlarına alan anne D.A. ve baba T.A., 13 Mayıs günü işletmesi kişiye ait hayvanat bahçesine gitti.

ÖNCE ASLANI İZLEDİLER

DHA'da yer alan habere göre hayvanat bahçesinde vakit geçiren aile, bir süre kafes içinde yatan aslanı izledi.

ASLANIN SALDIRGAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İddiaya göre o sırada kafes yakınında bulunan A.A.'nın amcası, bakıcısı olduğu aslanların saldırgan olmadığını, selfie yapabileceklerini söyledi.

SELFIE İÇİN KAFESE GİRDİLER

Akdeniz &Uuml;niversitesi Rekt&ouml;r&uuml; Prof. Dr. &Ouml;zlenen &Ouml;zkan.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan.

Bunun üzerine aile, aslanla selfie yapmak için kafese girdi. Ailenin kafese girmesiyle yattığı yerden hızla kalkan aslan, A.A.'ya saldırdı.

SAÇLI DERİYİ KOPARDI

Başına pençe attığı A.A'nın saçlı derisinin büyük kısmını koparan aslan, bakıcı amca ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. A.A. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

SAÇLI DERİ YERİNE DİKİLDİ

İlk muayenenin ardından kafasında kırık ve beyninde zarar olmadığı tespit edilen A.A.'nın ameliyatı için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a bilgi verildi. Hastaneye gelen Prof. Dr. Özkan, ekibiyle girdiği ameliyatta, kopan saçlı deriyi yerine dikti.

ÇOCUK PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞADI

10 gün hastanede gözlem altında tutulan çocuğun psikolojik travma yaşadığı tespit edildi. Psikolog eşliğinde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen A.A.'nın, bir süre daha psikolojik açıdan takip edileceği öğrenildi.

"OLAYI DUYUNCA ŞOK OLDUM"

Çocuğun tedavisiyle yakından ilgilenen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, olay günü telefonla aranıp bilgi verildiğinde 'Aslan mı saldırmış, nasıl olur bu?' diyerek tepki verdiğini anlattı. Çok şaşırdığını anlatan Prof. Dr. Özkan, "Sonuçta Afrika ülkesi değiliz. Aslan nasıl bir çocuğa saldırmış olabilir. Kafasını parçalamış. Saçlı deride büyük hasar vardı. Müdahale edip, düzelttik ancak psikolojik travma söz konusu. O kısmı da uzman arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Şu an son durumu gayet iyi" diye konuştu.

Aile hayvanat bahçesi işletmesinden şikayetçi olmazken, işletme yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Manavgat'ın tek hayvanat bahçesi olan işletmenin, yıl içinde el değiştirdiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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