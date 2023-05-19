Polis uygulamasında bahçeye atmıştı! El bombası savunması!

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DHA

Adana'da olay, 17 Mayıs gecesi Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibi ile mahalle bekçilerinin asayiş uygulaması yaptığı sırada durdurulmak istenen taksiden inen Yusuf Kaya (23), yaya olarak kaçmaya başladı.

RUHSATSIZ SİLAH VE 39 MERMİYLE YAKALANDI DHA'da yer alan habere göre Kaya, polisin takibi sonucu fazla uzaklaşamadan yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve silaha ait 39 adet mermi bulundu.

PİMİ ÇEKİLMEMİŞ EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ Terör örgütü PKK ile bağlantılı çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçış güzergahında inceleme yapan devriye ekibi, bahçeye atılan pimi çekilmemiş el bombası ele geçirdi. El bombası, bomba imha uzmanı tarafından bulunduğu yerden alındı.

"SİLAH İLE BOMBAYI KUZENİME GÖTÜRÜYORDUM" Emniyete götürülen şüpheli Yusuf Kaya ifadesinde, "Kuzenim Cumali K., bir süre önce husumetlileriyle kavga etti. Ben de silah ile bombayı ona götürüyordum" dedi.