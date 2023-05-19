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Haberler Gündem 3. Sayfa Polis uygulaması sırasında panikledi, el bombasını bahçeye attı - Adana haberleri
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Polis uygulamasında bahçeye atmıştı! El bombası savunması!

Adana'da, uygulama yapan polisi görünce taksiden inip kaçan, üzerinden ruhsatsız tabanca ile kaçış güzergahındaki bir bahçede ise attığı pimi çekilmemiş el bombası ele geçirilen 23 yaşındaki Yusuf Kaya tutuklandı. Kaya, ifadesinde, "Kuzenim Cumali K., bir süre önce husumetlileriyle kavga etti. Ben de silah ile bombayı ona götürüyordum" dedi. İfade üzerine gözaltına alınan Cumali K. ise adli kontrolle serbest kaldı

Polis uygulaması sırasında panikledi, el bombasını bahçeye attı - Adana haberleri
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DHA

Adana'da olay, 17 Mayıs gecesi Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibi ile mahalle bekçilerinin asayiş uygulaması yaptığı sırada durdurulmak istenen taksiden inen Yusuf Kaya (23), yaya olarak kaçmaya başladı.

RUHSATSIZ SİLAH VE 39 MERMİYLE YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre Kaya, polisin takibi sonucu fazla uzaklaşamadan yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve silaha ait 39 adet mermi bulundu.

PİMİ ÇEKİLMEMİŞ EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütü PKK ile bağlantılı çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçış güzergahında inceleme yapan devriye ekibi, bahçeye atılan pimi çekilmemiş el bombası ele geçirdi. El bombası, bomba imha uzmanı tarafından bulunduğu yerden alındı.

"SİLAH İLE BOMBAYI KUZENİME GÖTÜRÜYORDUM"

Emniyete götürülen şüpheli Yusuf Kaya ifadesinde, "Kuzenim Cumali K., bir süre önce husumetlileriyle kavga etti. Ben de silah ile bombayı ona götürüyordum" dedi.

KUZENİNİN İFADESİNİ KABUL ETTİ

Bu ifade üzerine Cumali K. de evine yapılan baskında yakalandı. Cumali K., kuzeninin, silah ve bombayı kendisine getirdiğini kabul etti.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kuzeni Cumali K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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