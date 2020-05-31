İHA

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın araç çarpması sonucu çenesinin kırılması nedeniyle beslenemediği için öldüğü tespit edildi.

Seydikemer'in kırsal mahallesi Bekçiler'de hayvanlarını otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan bir hayvan gördü. Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, yaptığı incelemede hayvanın nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu tespit etti. İlemin yaptığı incelemede vaşağın, bir aracın çarpması sonucu çenesi kırılması nedeniyle beslenemediği için öldüğünü belirledi. Vaşak daha sonra detaylı inceleme için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi laboratuvarına götürüldü.

'EKOSİSTEM KÖPRÜSÜNE İHTİYAÇ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Dr. Yasin İlemin, üzücü olayla ilgili yaptığı açıklama, vaşağın Türkiye'de nadir görülen türler arasında bulunduğunu ve sayısının her geçen gün azaldığına vurgu yaptı. Hayvanın vücudunda ateşli silah yaralanması ya da köpekle boğuşma izinin bulunmadığını belirten İlemin, ekosistem köprüsüne dikkat çekti:

Türkiye'nin ilk yaban hayatı köprüsü (Ekosistem Köprüsü) 2016 yılında Kuzey Marmara Otoyolu üzerine inşa edildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı daha önce de Mersin'de, Gülek Boğazı ile Akdeniz'i İç Anadolu’ya bağlayan otoyol üzerindeki bir köprüyü yaban hayatının bölünmesini önlemek amacıyla yeniden düzenlemişti.

"Araç çarpması sonucu çenesi parçalanmış. Beslenemediği için açlık ve susuzluktan ölmüş dişi bir birey. Vaşak, Muğla'da özellikle yayla kısımlarında, rakımın 1000 metrenin üzerindeki bölgelerde görülüyor. Vaşağa araç çarpması Antalya ve Köyceğiz bölgesindeki şehirlerarası yollarda yapılacak ekosistem köprüsüne ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Buralara yapılacak düzenleme, yaban hayvanlarının yoldan karşıya geçebilmesine olanak sağlayacak. Ülkemizde vaşak karakulak gibi türler ekosistemin önemli bir parçası. Bu türler yaban domuzu gibi türlerin nüfusunu dengeliyor" dedi.

Mersin Gülek Boğazı'ndaki Yaban Hayatı Köprüsü