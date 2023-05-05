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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Bolu'da yabancı uyruklunun cinsel saldırısına 10 yıl hapis!
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Yabancı uyruklunun cinsel saldırısına 10 yıl hapis!

Bolu'da, kendisini hayvan terbiyecisi olarak tanıtıp, kedi sahiplendirme bahanesi ile evine çağırdığı 23 yaşındaki E.C.'ye cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen İran uyruklu 34 yaşındaki Amir Sharif Rad, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberler: Bolu'da yabancı uyruklunun cinsel saldırısına 10 yıl hapis!
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DHA

Bolu'da, İran uyruklu Amir Sharif Rad (34), geçen yıl bir kafede omzunda taşıdığı iguanayı sevmeye gelen E.C. (23) ile tanıştı.

KENDİSİNİ "HAYVAN TERBİYECİSİ" DİYE TANITTI

DHA'da yer alan habere göre Rad, E.C.'ye kendisini hayvan terbiyecisi olarak tanıttı. Bunun üzerine E.C., yavru kedisinin sahiplendirilmesi için Rad'dan yardım istedi.

GENÇ KIZI EVİNE ÇAĞIRDI

Kediyi alıp, bir sahip bulduğunu söyleyen Rad, daha sonra kişinin vazgeçtiğini belirtti. Rad, ardından kediyi alması için E.C.'yi evine çağırdı.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

İddiaya göre; Rad, evine gelen E.C.'ye cinsel saldırı teşebbüsünde bulundu. Evden kaçan kadın, polise gidip, şikayetçi oldu.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Şüpheli hakkında 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla dava açıldı. Rad'ın tutuklu yargılanmasına karar verildi.

"AĞZIMI KAPATIP, KAFAMI YUMRUKLADI"

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına; tutuklu Rad ile şikayetçi E.C. katıldı. Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten E.C., "Bana kendisini hayvan terbiyecisi olarak tanıtıp, benimle arkadaşlık kurdu. Yavru kedilerimden birini kendisine verdim. Olay akşamı yavru kedinin birini geri vermek isteğini belirtip, kedi kabıyla gelmemi istedi. Ben de kapla evine gittim. Eve gelip, bütün odalara baktığımda yavru kedi yoktu. Bana cinsel saldırıda bulunmaya başladı. Bağırmamı engellemek için ağzımı kapatıp, kafamı yumrukladı.

"YÜZÜNÜ TIRNAKLARIMLA ÇİZDİM"

Ben de olayın gerçek olduğunu polislere ve doktorlara göstermek için yüzünü tırnaklarımla çizdim. Korku dolu anlar yaşadım. Tecavüzü başaramayınca fırsat bulup, evden kaçıp polise gidip, şikayette bulundum" dedi.

"CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM"

Rad ise suçlamaları reddederek, kendini savundu: "E.C. ile bir kafede tanıştık. Benim omzumdaki iguanayı çok sevdi ve benimle arkadaşlık kurdu. Kendisinde yavru kedilerin olduğunu, sahiplendirmek istediğini söyleyip, benden yardım istedi. Ben de kabul ettim. Yavru kedilerden birini sahiplendirdim. Fakat sahiplenen kişi, kediyi geri vermek isteyince E.C.'yi hayvanı alması için eve davet ettim. Kesinlikle evimde kendisine cinsel saldırıda bulunmadım. Bağırmaması için de yumruklamadım."

Amir Sharif Rad, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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